Cagliari ci riprova con gli autobus notturni per turisti e studenti. La proposta è stata discussa dalla Commissione trasporti del Comune. Il piano prevede per l'estate di attivare delle linee notturne in accordo con il Ctm.

Il P Notte, con capolinea in piazza Matteotti e Ospedale Marino, sarà operativo da giugno ad agosto nei fine settimana dal venerdì alla domenica - con frequenza ogni 30 minuti, dalle 23 alle 5 del mattino. Il 7 Notte collegherà piazza Matteotti con il quartiere Castello nei mesi di luglio e agosto, tutti i giorni con frequenza ogni 20 minuti, dalle 21 all'1 del mattino.

C'è anche un progetto più ampio: un servizio notturno attivo tutto l'anno per collegare il centro storico.