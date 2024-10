Nel pomeriggio di ieri, un autobus ha investito un 71enne di Cagliari.

Secondo quanto riferito dalla Polizia locale, presente per i rilievi, l’uomo stava attraversando la strada in via Baccaredda, distante dalle strisce pedonali.

A causa dell'urto il pedone è finito a terra. È stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale Brotzu con assegnato codice giallo.