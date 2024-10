Ha fermato immediatamente l’autobus non appena ha visto delle fiamme fuoriuscire dal vano motore, è sceso dal mezzo che, però, ha continuato la sua corsa senza il conducente, andando a urtare un’auto condotta da un pensionato nuorese per poi arrestarsi a bordo strada sul guardrail.

E’ quanto accaduto a Nuoro intorno alle 18:00, in prossimità della zona industriale di Prato Sardo. Fortunatamente in quel momento sul piccolo autobus non erano presenti passeggeri.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza il mezzo.