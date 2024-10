Un autoarticolato, carico bottiglie di vino ‘Argiolas’, si è ribaltato sulla strada statale 131, in direzione Sassari, al chilometro 135.

L’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, è accaduto alle 16:30.

Il mezzo occupa entrambe le corsie in direzione nord. Fortunatamente il conducente del camion è rimasto illeso.

Sul posto sta intervenendo la sul posto la Polizia Stradale di Macomer.

La strada chiusa al traffico per 40 minuti è stata riaperta per le autovetture, mentre il traffico resta deviato a Borore per i mezzi pesanti.