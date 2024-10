Incidente stradale, questa sera, con l'intervento della squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Abbasanta, sulla ss. 131 dcn direzione Nuoro, all’altezza del chilometro 5,800.

Gli operatori sono giunti con con un’Aps (Autopompa serbatoio) e con il supporto della Autogru arrivata dal Comando Vigili del Fuoco di Oristano, hanno provveduto, insieme al personale sanitario dell'ambulanza, a soccorrere un automobilista, risalendo una scarpata di circa 15 metri.

Per la messa in sicurezza del veicolo è stato necessario l’intervento della gru, la persona ferita è stata trasportata all’ospedale. Sul posto la Polizia per quanto di loro competenza