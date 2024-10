Hanno utilizzato per ben due volte l'auto come ariete per sfondare le porte di una rivendita di tabacchi e un distributore di benzina.

I due furti messi a segno nella notte a Quartu hanno fruttato pochi euro e qualche stecca di sigarette.

Presi di mira un tabacchino in via Leonardo Da Vinci nel quale i ladri hanno rubato pacchetti di 'bionde' e il registratore di cassa che conteneva pochi euro, e il distributore di carburante in via dell'Autonomia regionale Sarda, Beyfin, dal quale è stata asportata la cassa vuota.

Sui colpi indagano i carabinieri.