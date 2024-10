Tragedia, poco dopo l’ora di pranzo, a Uta, dove un’auto, una Renault Twingo, (per cause ancora da accertare), ha travolto in pieno un ciclista che purtroppo è morto sul colpo. Il dramma si è consumato sul ponte di Sant’Ambrogio: inutili i soccorsi dell’ambulanza del 118 precipitatasi sul posto dell’incidente, dopo l'allarme lanciato dall'automobilista che si è subito fermato a prestare soccorso al poveretto.

La vittima (si chiamava Francesco Fais, classe 1946, originario di Desulo ma residente a Decimomannu), è deceduta. I Carabinieri sono sul luogo dl drammatico episodio e hanno avviato le indagini per accertare la dinamica: l'investitore sarà indagato per omicidio stradale.