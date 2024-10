Tragedia questa mattina a Cagliari dove un uomo di 53 anni ha perso la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto sull’Asse mediano intorno alle 6:30.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima, Andrea Zuddas di Quartu Sant'Elena, stava viaggiando in sella al suo scooterone Honda quando è stato travolto da una Fiat Punto. L’impatto è stato violentissimo. Parrebbe che l’auto, guidata da un giovane, fosse contromano.

Sul posto è immediatamente intervenuto il personale del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente anche la Polizia stradale per tutti gli accertamenti.