Un 16enne in sella ad uno scooter è stato travolto da un'auto attorno alle ore 22 di ieri, in via Messina ad Oristano.

Il ragazzo stava facendo rientro a casa quando, all'altezza dell'incrocio con via Taranto, il motorino sul quale viaggiava è stato travolto per cause ancora da chiarire da una Opel Corsa guidata da un automobilista di Cabras.

Il 16enne, nell'urto, è stato sbalzato dal mezzo atterrando a diversi metri di distanza.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito all'Ospedale San Martino in codice giallo. Sul posto anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Oristano che dovranno comprendere le cause del brutto incidente.