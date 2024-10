Tragedia sfiorata nella notte a Villacidro. Al chilometro 28,400 della SS 196, un cinquantenne di Guspini alla guida della sua Fiat Panda ha travolto due cavalli che si trovavano nella carreggiata. Per gli animali non c'è stato scampo. L'uomo è finito fuori strada rimanendo ferito.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Villacidro, contattati da altri automobilisti in transito che avevano notato i cavalli sull'asfalto. I militari hanno così soccorso per primi l'automobilista che è stato poi trasportato all'ospedale di San Gavino a bordo di un ambulanza del 118. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell'incidente anche il veterinario della Assl di Sanluri. I carabinieri indagano per risalire ai proprietari dei due cavalli.