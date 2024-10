Incidente stradale, questa mattina, sul viale Marconi. Alla guida di una Ford Kuga, un 48enne residente nell'area metropolitana, mentre percorreva la via Galvani, diretto verso il viale Marconi, giunto all'altezza della linea metro Cagliari, non si è accorto del semaforo rosso ed è andato a scontrarsi con il convoglio metro dell’Arst diretto verso Monserrato.

Dopo l'urto, la Ford è stata trascinata sul palo semaforico alla sua destra, abbattendolo. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito tra i conducenti dei mezzi e una decina di passeggeri a bordo della metro, ma solo un grande spavento. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge, i Vigili del Fuoco e i tecnici Arst per mettere in sicurezza l'impianto semaforico.