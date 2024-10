Grave incidente stradale questo pomeriggio lungo la Statale 131, all'altezza di Monastir.

Una donna è stata trasportata in codice rosso in ospedale, illesi il marito e il figlioletto neonato che si trovava a bordo. L'incidente è avvenuto al chilometro 18, in direzione di Sassari.

L'auto con a bordo la famiglia è andata a schiantarsi contro il guardrail. Sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco, la polizia stradale e il 118. La donna ferita è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni.

Il traffico nella zona sta subendo rallentamenti.