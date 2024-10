Questa mattina, intorno alle 10.15, una squadra dei Vigili del Fuoco di Cagliari è intervenuta sulla ss 130 per un incidente all'altezza del chilometro 2, dove per cause ancora da accertare un'auto con a bordo un uomo e una donna è uscita di strada impattando sul guardrail e su un tabellone pubblicitario.

Il mezzo si è ribaltato e ha finito la propria corsa tra la vegetazione. Gli operatori del 115 hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale. Gli occupanti sono riusciti ad uscire dall'abitacolo e sono stati soccorsi dal personale sanitario inviato dal servizio territoriale di emergenza del 118.

Dopo i primi accertamenti sanitari sono stati trasportati dalle ambulanze in ospedale, fortunatamente con assegnato codice giallo, quindi non in pericolo di vita. Sul posto la Polizia Stradale per gli accertamenti e i rilievi di legge e personale Anas per il ripristino della sede stradale.