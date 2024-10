Incidente mortale questa mattina lungo la strada che collega Ortacesus a Selegas. La vittima è un giovane di 26 anni, Daniele Mascia. La tragedia alle 6.30 all'altezza del primo chilometrò della strada provinciale 39.

Per cause in corso d'accertamento l'autovettura, Renault Megane guidata dal giovane si è ribaltata. Per Mascia non c'è stato niente da fare.

I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della stazione di Suelli.

I messaggi di cordoglio per Daniele Mascia