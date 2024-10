Per cause da accertare, un'auto si è ribaltata durante la notte sulla strada Sassari-Ittiri in direzione Sassari: un ferito è stato trasportato al Pronto Soccorso di Sassari dal personale del 118 intervenuto immediatamente.

La squadra dei Vigili del Fuoco di Sassari ha messo in sicurezza la vettura. Sul posto presenti i Carabinieri.