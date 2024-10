Un 56enne di Monastir, L.P., nel percorrere la statale 466 in direzione Dolianova, all'altezza di Serdiana, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua Renault Clio, finendo nella cunetta fuori strada.

È stato necessario l'intervento dell'elisoccorso per le ferite riportate dall'uomo, che è stato subito trasportato all'ospedale Brotzu, in codice rosso, ma fortunatamente non si trova in pericolo di vita.

Sul posto i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Dolianova, coordinati dal Capitano Pasquale Pinnelli per i rilievi di legge.