Intervento dei Vigili del Fuoco nella tarda mattinata di oggi 5 ottobre, per un incidente stradale sulla ss. 130, nei pressi del “Duca degli Abruzzi” di Elmas, dopo la richiesta di soccorso pervenuta alla Sala operativa del 115, sul posto la squadra di pronto della sede centrale del Comando di Cagliari è il 118. Un'autovettura per cause ancora da accertare è uscita di strada dopo aver coinvolto una recinzione di circa 15 metri e finita su un muro danneggiandolo.

Gli operatori VVF stanno provvedendo oltre al soccorso delle persone congiuntamente al 118 anche alla messa in sicurezza dei veicoli, della sede stradale, e a delle verifiche sul muro della struttura coinvolta.