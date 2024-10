Un’auto con a bordo due giovani si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento.

L’incidente è accaduto sulla Strada statale 389, al chilometro 126,200.

I ragazzi, entrambi ventenni di Fonni, avrebbero riportato ferite gravi.

Sul posto sono intervenuti una squadra dei Vigili del fuoco di Nuoro e il personale del 118 e i Carabinieri.

I giovani sono stati trasportati al San Francesco di Nuoro con codice rosso.