Incidente stradale sulla Strada statale 131 Dcn al chilometro 50.

Intorno alle 9, una autovettura Volkswagen Golf, condotta da una donna di Ottana, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada ribaltandosi sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale medico del 118 e la Polizia.