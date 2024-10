Incidente stradale sulla ss. 195. Una 27enne di Capoterra alla guida di una Peugeot 308 percorreva l’arteria in direzione Cagliari.

Arrivata all'altezza del km 9.800, per cause in fase di accertamento, perdeva il controllo e, dopo essersi ribaltato più volte, dell'auto andando a finire a ridosso delle acque del litorale.

La conducente veniva immediatamente soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu con assegnato codice giallo.