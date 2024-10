Brutto incidente, nel primo pomeriggio, sulla Strada Statale 131 Dcn, nel tratto tra Budoni e San Teodoro. Poco dopo le 15 un’auto ha sbandato, ribaltandosi su se stessa.

Sul posto è intervenuta una squadra del Distaccamento Estivo dei Vigili del Fuoco di San Teodoro che ha estratto i due occupanti per consegnarli a due unità di base del 118 per il successivo trasferimento all’ospedale di Olbia. Uno dei due avrebbe riportato gravi traumi. La strada è stata chiusa al traffico per le operazioni di messa in sicurezza dell’auto.