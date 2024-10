Incidente stradale lungo la Strada Statale 131DCN al km 70, in direzione Nuoro.

Intorno alle 22:00 di ieri, una Citroen C3 condotta da una giovane donna di Nuoro, per cause in fase di accertamento da parte della Polizia stradale di Nuoro intervenuta, si è ribaltata più volte finendo la sua corsa in mezzo alla carreggiata.

La ragazza ha riportato varie contusioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.



Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro per la messa in sicurezza del mezzo coinvolto, l’ ambulanza 118 medicalizzata e gli operatori dell’ANAS.