Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio sulla Statale 131 Dcn nel territorio di Orani, in direzione Nuoro.

Una donna di 55 anni di Oliena viaggiava a bordo della sua Citroen C3 quando, per motivi ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato in prossimità del guardrail di mezzeria.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri dell’Aliquota radiomobile di Ottana e della Stazione di Olzai per i rilievi di legge e per garantire la sicurezza stradale dal momento che la carreggiata era rimasta occupata dal veicolo e dai detriti dell'incidente.

La Signora è stata trasportata presso l’ospedale San Francesco di Nuoro per accertamenti e cure, non verserebbe in pericolo di vita.