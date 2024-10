Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18, un’auto, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata al chilometro 111,5 della Strada Statale 131 Dcn, sotto il cavalcavia in prossimità dell'incrocio per Budoni Limpiddu.

A bordo della vettura viaggiavano due persone, entrambe trasportate all’ospedale San Francesco di Nuoro.

In auto si trovava anche un cane di piccola taglia che ha perso la vita a seguito del ribaltamento del mezzo.

Sul posto sono intervenuti una squadra dei Vigili del Fuoco di Siniscola, le forze dell'ordine e il personale sanitario del 118.