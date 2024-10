Una Mercedes con a bordo una coppia, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada e si è ribaltata più volte.

L’incidente stradale è avvenuto sulla Strada Statale 131, al chilometro 146,800, in prossimità di Macomer.

Le due persone, lui di Sassari e lei straniera, avrebbero riportato ferite gravi e sono state trasportate all’ospedale San Francesco di Nuoro a bordo di un’ambulanza del 118.

Sul posto sono prontamente intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Macomer e la Polizia.

Sono in corso gli accertamenti.