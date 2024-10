Incidente stradale questa mattina nella via Nicolodi. Un 34enne residente fuori città nel percorrere la via Nicolodi (nei pressi delle facoltà e dell’Anfiteatro Romano), alla guida di una Ford focus, arrivato in prossimità del tratto in discesa, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo ed andava ad urtava un Fiat Panda in sosta alla sua destra, coinvolgendo anche una Volkswagen Polo in sosta alla sua sinistra.

Il mezzo si è poi ribaltato e ha urtato una Lancia Ypsilon, una Mitsubishi Colt in sosta alla sua sinistra e una Peugeot 107 in sosta alla sua destra. Fortunatamente il conducente restava lievemente contuso e nonostante il tempestivo intervento del 118 l’uomo non ha voluto recarsi al pronto soccorso. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di rito.