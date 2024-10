Tragico incidente stradale, intorno all’ora di pranzo, nella via Cinquini, all’angolo con via Ranieri Sampante, proprio ai piedi del Colle di San Michele. A perdere la vita un uomo, un infermiere di 52enne, Fabrizio Manno, di Pirri, che per cause ancora da accertare (avrebbe perso il controllo del mezzo probabilmente a causa di un malore, urtando poi un cartello), era a bordo della sua autovettura, una Hyundai Atos, che si è ribaltata.

Nonostante il tempestivo intervento della squadra di Pronto intervento dei Vigili del Fuoco e dei soccorritori inviati dal 118, il poveretto è deceduto. Gli operatori del 115 hanno provveduto anche alla messa in sicurezza del veicolo coinvolto e della sede stradale. Sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale di Cagliari per gli accertamenti e i rilievi di legge.