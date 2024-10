Una storia come tante, come quelle che vedono protagonisti (ogni giorno) tanti eroi, volontari e non, con interventi consuetudinari e di routine, alcuni dei quali capitano quasi per caso. E in questo caso, le persone coinvolte e aiutate, ringraziano per il bellissimo gesto svolto con dedizione dai loro angeli custodi.

E’ quanto avvenuto per i soccorritori dell’ambulanza della Cri, Croce Rossa Italiana, (gruppo di Soleminis), di rientro dopo aver accompagnato un signore in ospedale per un ricovero.

I volontari si sono trovati davanti, per caso, la scena di un incidente avvenuto sulla statale 387, nei pressi del bivio per Settimo San Pietro, nel quale una Ford Fusion è uscita fuori strada ribaltandosi: “Sono prontamente intervenuti i nostri soccorritori – dice la presidente Fernanda Loche, della Cri di Cagliari, viale Merello - il volontario che ha estratto dall'auto prima il bambino e la sua mamma, si Chiama Pietro Corona (nella foto in alto), ed è un appuntato scelto dei Carabinieri, in servizio effettivo alla Compagnia di Dolianova”.

I familiari dei feriti (per fortuna mamma e figlioletto non corrono pericolo di vita), hanno voluto ringraziare telefonicamente il carabiniere-volontario della Cri e gli altri soccorritori in servizio. Un gesto nobile, normale per chi fa questo lavoro di soccorritore e aiuta chi è in pericolo, di grande umanità per chi lo riceve.