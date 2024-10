Brutto incidente stradale lungo la strada statale 131 all’altezza del chilometro 164. Un ragazzo di 23 anni, originario di Ozieri, oggi pomeriggio, stava percorrendo la 131 a bordo della Fiat 600.

Giunto all’altezza di Cossoine, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell’auto che si è ribaltata al centro della carreggiata. Per fortuna nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nell’incidente. Il conducente rimasto ferito è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato all’ospedale di Sassari per accertamenti.

Sul posto i vigili del fuoco di Macomer che hanno provveduto a liberare il giovane dall’abitacolo, liberare e mettere in sicurezza la carreggiata. I rilievi sono stati eseguiti dai Carabinieri di Bonorva.