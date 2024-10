I Vigili del fuoco di Siniscola sono intervenuti questo pomeriggio, attorno alle 16:30, al km 52 della Strada statale131 Dcn, nei pressi del bivio di San Teodoro, dove si era verificato un incidente.

Una utilitaria Kia, con a bordo una famiglia originaria di Nuoro, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata più volte nella carreggiata. Tutti feriti i quattro occupanti. I Vigili del fuoco, intervenuti prontamente, hanno soccorso le persone coinvolte estraendole dall'abitacolo dell'auto e consegnandole al servizio sanitario del 118 presente sul posto. Gli accertamenti sono stati eseguiti dalla polizia di Olbia.