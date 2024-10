Intervento dei Vigili del Fuoco di Cagliari per un Incidente stradale sulla litoranea per Capitana, dove una Fiat Punto, per cause ancora da accertare, si è ribaltata andando a finire contro il muro perimetrale di ingresso di un hotel della zona.

L’occupante del mezzo è stato soccorso dagli operatori del 118, mentre sul posto anche la Polizia Municipale di Quartu per i rilievi di legge.