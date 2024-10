Incidente stradale questa mattina, intorno alle 10, in Viale Repubblica, a Gavoi, che ha visto coinvolta una Fiat Panda che, per cause in corso di accertamento, ha perso aderenza sul manto stradale, sfondando una rete di recinzione per poi precipitare nella scarpata sottostante. Il mezzo si è poi fermato ad una distanza di 15 metri circa dell'asse stradale.

L’auto ha riportato ingenti danni e il conducente, un 20 enne di Gavoi, è stato immediatamente soccorso e trasportato dai sanitari del 118 presso l’ospedale San Francesco di Nuoro per accertamenti e cure: fortunatamente il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Gavoi e dell'Aliquota Radiomobile di Ottana, per mettere in sicurezza la strada e per eseguire i rilievi di legge, insieme alla squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro.