Incidente stradale sulla viale Monastir, i Vigili del Fuoco sul posto congiuntamente al personale del 118, un'autovettura (una Ford Fiesta) si ribalta una ragazza ferita trasportata in ospedale.

Da richiesta di soccorso pervenuta alla Sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco del Comando sono intervenuti questa notte, intorno alle 23.30, in viale Monastir a Cagliari, direzione Sestu, per un incidente stradale dove un'autovettura (per cause ancora da accertare), è uscita di strada ribaltandosi, soccorsa una ragazza e trasportata in ospedale dal 118. Durante l'episodio si sono fermati diversi automobilisti prima dell'arrivo dei soccorsi per aiutare i feriti in quel tratto di strada pericolosissimo.

Gli operatori VVF della squadra del 115 di Pronto intervento hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale. Sul posto peri rilievi di legge, hanno operato gli agenti della PolStrada.