Incidente, questa mattina, lungo la statale 293 tra Samassi e Vallermosa, un giovane automobilista classe 1989 residente a Maracalagonis, nel viaggiare da solo e a bordo di una Peugeot 207, ha perso il controllo del mezzo per la pioggia ed ha cappottato finendo fuori strada.

La chiamata al 112 di alcuni automobilisti in transito ha permesso di inviare due pattuglie del Norm aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Sanluri e della stazione di Sanluri che hanno individuato e soccorso il ragazzo, illeso.

Da una verifica con l’etilometro è risultato positivo e verrà denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza con conseguente sinistro, con ritiro della patente. La viabilità è stata interrotta per 2 ore per il recupero dell’auto.