Paura nel tardo pomeriggio di oggi per una mamma e i suoi tre bimbi, una femminuccia e due maschietti, di Nule, coinvolti in un incidente stradale.

E' successo alle porte del paese situato nella zona interna del Goceano. Per cause in corso di accertamento, la donna ha perso il controllo dell'auto che si è ribaltata.

Sul posto sono intevenuti immediatamente il personale del 118 di Bono, Bentutti e Nuoro che ha soccorso la mamma e le piccole rimaste ferite.

Presenti sul luogo dell'incidente anche i Vigili del fuoco e i carabinieri.