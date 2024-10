Incidente stradale in prossimità della rotonda nella zona industriale di Prato sardo a Nuoro.

Per cause in corso di accertamento un’auto si è ribaltata. Fortunatamente il conducente del mezzo, unica persona a bordo, non ha riportato gravi conseguenze.

Sul posto sono intervenuti una squadra dei Vigili del fuoco di Nuoro, i Carabinieri e il personale sanitario del 118.