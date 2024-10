Ieri sera in via Is Mirrionis, intorno alle 21.30, un automobilista alla guida della sua Ford Focus si è fermato per far attraversare sulle strisce pedonali alcuni pedoni, ma l’auto che sopraggiungeva, una Fiat 600, non si è accorta dell’auto in sosta e l’impatto è stato inevitabile.

Sul posto è intervenuto immediatamente il persone del 118 Sardegna Soccorso che ha trasportato la donna alla guida della 600 all’ospedale San Giovanni di Dio dove è stata ricoverata per trauma toracico.

La Polizia municipale ha portato avanti i rilievi del caso.