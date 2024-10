Incidente stradale, questa mattina nella via Pessina, che ha visto coinvolta una Fiat 600 condotta da una 58enne residente nell'area metropolitana cagliaritana, che svoltando a sinistra in direzione via Amat, si è scontrata con una bicicletta che proveniva dalla corsia bus, guidata da un 51enne anch'esso resistente nell'hinterland.

Ad avere la peggio il ciclista che, dopo l'urto, è stato sbalzato sul parabrezza dell’autovettura, per poi cadere a terra. Soccorso da un'ambulanza del 118, l’uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale Marino con assegnato codice giallo. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Municipale.