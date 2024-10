Un'auto lanciata in corsa e senza freni, ad Ozieri, ha rischiato di trasformare in tragedia una serata fino a quel punto di festa. Doveva essere un momento di spensieratezza, amici e parenti della sposa si erano radunati sotto il suo balcone, in via Leonardo Alagon, per cantare e fare baldoria nella tradizionale serenata alla vigilia delle nozze. Anche il celebre Coro di Ozieri era stato coinvolto per omaggiare la sposina con i canti della tradizione logudorese.

Sembrava filare tutto liscio, fino a che la Fiat Panda guidata da una giovane ha imboccato la discesa che conduce a casa della sposa. Trovandosi la strada sbarrata dalla comitiva, l'automobilista ha rallentato nell'idea di svoltare in una via del centro cittadino per non disturbare la serenata. E' in quel momento che i freni dell'auto hanno ceduto e la giovane si è trovata al volante di un mezzo lanciato irreparabilmente verso la piccola folla di sessanta persone.

Dopo un attimo di terrore, mentre il gruppo di amici della sposa si disperdeva, l'automobilista, che fortunatamente era riuscita a rallentare parzialmente la corsa prima del problema meccanico, ha prontamente fermato l'auto sul muro di una casa. La testimone della sposa, sfiorata dal mezzo, è comunque finita in pronto soccorso con qualche contusione. Niente di grave, ma abbastanza da costringerla a presentarsi al matrimonio, l'indomani mattina, armata di stampelle.