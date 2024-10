Incidente nel tardo pomeriggio di oggi sulla SS 387, nel territorio comunale di San Nicolò Gerrei.

Per cause in corso di accertamento una betoniera si è rovesciato su un’auto, una Scoda, condotta da una donna di 54 anni di Villasalto.

È stata estratta dalle lamiere dai Vigili del fuoco del Comando di Cagliari e del distaccamento di San Vito e poi affidata al personale sanitario del 118. Le sue condizioni sono gravissime: è stata trasportata al Brotzu in codice rosso.

Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi.