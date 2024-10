Incidente stradale nella notte sulla statale 129 al km 67+400 (agro di Orotelli) in direzione Nuoro, dove una Fiat Punto dopo aver sbandato e perso aderenza, si è ribaltata per poi finire la sua corsa fuori strada sulla banchina opposta, fermandosi infine sul fianco sinistro.

Gli occupanti, una donna 65 enne, il figlio 23 enne (conducente) entrambi di Santulussurgiu e un altro ragazzo 22 enne di Illorai sono stati trasportati dal personale del servizio 118 in ambulanza all'ospedale San Francesco di Nuoro per accertamenti e cure.

Stando a quanto detto dai medici non sarebbero in pericolo di vita, sul posto sono intervenuti i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ottana per i rilievi e per accertare le cause dell'incidente.