Attimi di paura si sono vissuti questo pomeriggio a Cagliari in via La Vega, dove un’auto, per cause da accertare, ha sbandato ed è finita sui cassonetti dell’immondizia.

La macchina, una Renault Kangoo, ha oltretutto arrestato la sua corsa di fronte a un portone d’ingresso di un palazzo. Fortunatamente, in quel momento, non è transitato alcun pedone e non si sono registrate tragiche conseguenze. Anche il conducente dell’auto non avrebbe riportato ferite.