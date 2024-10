E’ andata a prendere la sua auto per andare al lavoro, ma dove l’aveva parcheggiata non l’ha più trovata. Così una signora di 50 anni, nuorese, ha immediatamente sporto deununcia ai Carabinieri.

Immediate le ricerche condotte dai militari dell’Arma che in breve tempo hanno ritrovato la vettura a pochi chilometri dal capoluogo nuorese, nelle campagne di Marreri.





Sul mezzo era presente qualche ammaccatura che non aveva in precedenza. Al termine delle operazioni di rito, l’auto è stata restituita alla legittima proprietaria. Le indagini proseguono dai Carabinieri per risalire agli autori del furto.