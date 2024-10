Nella scorsa notte, a Tortolì, ignoti hanno rubato un’autovettura Fiat Panda regolarmente parcheggiata in una via del centro abitato. Avviate da subito le ricerche presso tutti i comandi dell’Arma, l'autovettura è stata rinvenuta da una pattuglia della locale stazione in zona San Michele e restituita al legittimo proprietario.

Continuano intanto i servizi antirapina ai furgoni portavalori. Negli scorsi giorni sulle principali arterie dell’Ogliastra sono stati effettuati numerosi posti di controllo e di blocco. I servizi continueranno anche nelle prossime settimane.