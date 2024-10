Non ce l'ha fatta Carmelo Tola, il 40enne rimasto ferito nell'incidente stradale che il 3 novembre, alle porte di Bono, costò la vita al 31enne di Olbia Paolo Zarra e ferì gravemente Salvatore Salis di Orotelli. Tola è morto nella notte all'ospedale San Francesco di Nuoro, dove era ricoverato da quasi tre settimane.

Il 40 enne, subito l'arrivo in ospedale, era stato sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre le numerose fratture e il trauma cranico riportato a causa dell'incidente. Le sue condizioni però non sono mai migliorate, fino alla notte scorsa, quando Tola ha smesso di lottare per la vita.

L'incidente era avvenuto intorno alle 21 del 3 novembre lungo la strada provinciale 10M, in direzione Alà dei Sardi. I tre amici viaggiavano a bordo di una Golf che, pare a causa dell'alta velocità, aveva sbandato, e si era ribaltata più volte, concludendo la sua corsa contro un terrapieno.

Gli occupanti erano stati sbalzati fuori dall'abitacolo: Zarra era morto pochi minuti dopo l'arrivo dell'ambulanza del 118. Tola e Salis feriti erano stati trasportati all'ospedale di Nuoro.