Un’auto ha preso fuoco sulla strada statale 131 Dcn, al chilometro 73, in direzione Nuoro.

E’ successo questa mattina alle 11:00. Illeso l’autista della Fiat Punto, andata completamente distrutta.

Il traffico è stato bloccato per un’ora. A mezzogiorno è stata riaperta la circolazione in una solo corsia, mentre alle 13 in entrambe.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale e i Vigili del fuoco.