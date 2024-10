Attimi di panico questa sera, intorno alle 19, in pieno centro a Cagliari: i Vigili del Fuoco del comando di Cagliari, sono intervenuti in via Tuveri (piazza Repubblica, Tribunale), per l’incendio di un’autovettura in sosta.

La squadra di pronto intervento "2A" inviata dalla sede centrale di viale Marconi, ha provveduto allo spegnimento del rogo e alla messa in sicurezza dell'area, evitando la propagazione delle fiamme ad altre autovetture in sosta nelle vicinanze. Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento (forse si è trattato di un corto circuito).