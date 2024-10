Attimi di paura, questo pomeriggio, alle porte di Nuoro. Intorno alle 16:30 un’auto proveniente dalla 131 Dcn, mentre procedeva verso il centro abitato, giunta in prossimità dello svincolo della 389 var ha preso fuoco.

Immediate le richieste di soccorso giunte alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Nuoro che hanno prontamente inviato sul posto una squadra che ha estinto le fiamme e provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e bonificato l’area. Fortunatamente non ci sono stati feriti.