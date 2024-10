Disavventura per una ragazza di 15 anni di Loiri Porto San Paolo. La giovane andava a prendere il pullman per raggiungere la scuola a Olbia quando, camminando sul ciglio del marciapiede, è stata urtata da un'auto che l'ha fatta cadere a terra.

Il conducente della vettura non si è fermato per aiutarla.

La ragazza è stata trasportata all'ospedale di Olbia e per fortuna se l'è cavata solo con contusioni e un grosso spavento.

L'auto che l'ha investita, un'Alfa Romeo 147, che procedeva in direzione Berchiddeddu, non si è fermata a soccorrerla. Il conducente non si sarebbe accorto di niente. Ora è ricercato dalle forze dell'ordine.