Questa notte, poco dopo la mezzanotte, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Abbasanta sono intervenuti nel comune di Ardauli per un incendio. Due auto, un motocarro e un gommone parcheggiati nel cortile di un'abitazione sono stati coinvolti dalle fiamme.

La squadra ha spento l'incendio e messo in sicurezza i mezzi e l’area interessata evitando che le lingue di fuoco coinvolgessero l’interno della struttura. Gli uomini del 115 hanno concluso le operazioni di bonifica intorno alle 2,30.

Cause e dinamiche del rogo sono in via di accertamento, non risultano persone coinvolte. Sul posto anche i carabinieri per quanto di loro competenza.